Lo "sfottò" tra Sarri e la Pro Recco: "Sei rimasto indietro. Abbiamo meno giocatori di te"

La Lazio di Maurizio Sarri "vede" sempre più la Champions League e prova a blindare il secondo posto dietro il Napoli dopo la vittoria di ieri a Spezia, 0-3, con le reti di Immobile, Felipe Anderson e Marcos Antonio. Il tecnico toscano ieri sera in conferenza stampa ha toccato tanti temi e rispondendo ad una domanda sul mercato ha citato la Pro Recco, storica squadra ligure di pallanuoto.

"Quanti giocatori chiederei a Lotito? Io ne chiederei undici per il campionato, undici per la coppa e undici per la Coppa Italia. Come faceva la Pro Recco nella pallanuoto. Cosa serve? Continuare a migliorare e avere qualche situazione in più per le gare ogni tre giorni. Il migliroamento va fatto fare a quelli che abbiamo a disposizione, poi dopo cerchiamo di arrivare all’obiettivo e poi ne parleremo. Parlarne ora scusa ma sono nato a Napoli, vivo in toscana ma la scaramanzia mi è rimasta addosso".

La risposta a sfottò della Pro Recco

La Pro Recco sceglie l’ironia per replicare a Maurizio Sarri. Sulla pagina Instagram di Sky Sport, sul post relativo alle dichiarazioni rilasciate ieri dal tecnico della Lazio ("Quanti giocatori chiederei a Lotito se domani ripartisse il campionato? Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco nella pallanuoto"), è arrivata la risposta della società ligure. "Caro Maurizio Sarri - si legge - sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. P.S. E comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo".

