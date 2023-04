Stipendi Juve, la Procura promuove operato Figc e chiede il rinvio alla Corte: “Sentenza prima possibile”

«Ritengo che l’operato della procura Figc sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgano il punto e ritengo di confermare l’ipotesi accusatoria e quindi sono per l'inammissbilità della pronuncia», ha spiegato Ugo Taucer, procuratore generale dello sport, che nell’udienza al Collegio di garanzia sul -15 alla Juve sosteneva l’accusa. «Ma con un’eccezione: rispetto all’articolo 4 sotto il profilo della 'carente' motivazione temo che effettivamente che il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra, vi sia una 'carenza' da valutare in un nuovo giudizio della Corte federale».

Il Collegio di garanzia: “Presto la sentenza”

Sarà una decisione «presa nel più breve tempo possibile». Lo ha assicurato la presidente del Collegio di Garanzia dello sport, Gabriella Palmieri Sandulli, chiudendo l’udienza di discussione, nel Salone d’Onore del Coni, al Foro Italico. È comunque improbabile - stando a indiscrezioni - che la decisione possa aversi già stasera. L’udienza è durata circa tre ore. I legali del club e dei dirigenti hanno chiesto il pieno annullamento, senza rinvio, di quella sentenza. Il Collegio a sezioni unite, oltre che dalla presidente è composto dai presidenti delle rispettive sezioni Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D’Alessio. Per il club bianconero e i suoi dirigenti o ex dirigenti erano presenti i soli legali.

La posizione della Juve

«La sentenza impugnata è sbagliata, piena di errori, per questo chiediamo l’annullamento senza rinvio. La Juventus per le plusvalenze è già stata prosciolta con sentenza definitiva del maggio '22": lo ha detto Maurizio Bellacosa, legale della Juventus, nel corso del dibattimento. «Cosa è cambiato? Sono arrivate le 14mila pagine degli atti di Torino, ma davvero c'è qualcosa che fornisca prova dei valori gonfiati? No, c'è solo un contesto generale. Nulla che cambi il proscioglimento di maggio».

