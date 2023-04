Raspadori punisce la Juve all'ultimo respiro: il Napoli prepara la festa-scudetto

Juventus-Napoli 0-1

Marcatori: 48' st Raspadori.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Gatti 6, Rugani 6, Danilo 6; Cuadrado 5, Rabiot 6, Locatelli 6, Miretti 5.5 (15' st Di Maria 6), Kostic 6 (15' st Chiesa 5.5); Soulè 5.5 (21' st Fagioli 5.5); Milik 6 (45' st Vlahovic sv). In panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Bremer, Alex Sandro, Bonucci, Pogba, Paredes, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 5.5.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Kim 6, Juan Jesus 6.5, Olivera 6; Anguissa 6.5, Lobotka 5.5 (51' st Rrahmani dv), Ndombelé 6 (23' st Zielinski 6); Lozano 5 (23' st Elmas 6.5), Osimhen 6, Kvaratskhelia 6 (41' st Raspadori 7). In panchina: Marfella, Gollini, Demme, Bereszynski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano. Allenatore: Spalletti 6.5.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 5.

NOTE: cielo coperto, pioggia nel finale di gara; terreno di gioco in perfette condizioni. Ammoniti: Locatelli, Rabiot, Fagioli, Di Maria, Anguissa. Angoli: 6-3 per il Napoli. Recupero: 2'; 8'.

Il Napoli vince in casa della Juventus con un gol nel finale di Raspadori e s'invola verso il terzo scudetto con 17 punti di vantaggio sulla Lazio. Il tricolore è ora a 5 punti e dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champiosn Spalletti e i suoi ragazzi possono fare festa. Poche occasioni nel primo tempo, poi nella ripresa Osimhen scheggia il palo e manca altre tre volte il gol dell’1-0. Dall’altra lo trova Di Maria nel finale ma l’arbitro annulla dopo l’on field review per un fallo di Milik su Lobotka. Nel recupero Raspadori segna il gol che manda ko i bianconeri.

