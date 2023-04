L'Atalanta torna a sorridere: Roma sconfitta con un tris

Atalanta-Roma 3-1

Marcatori: 39’ pt Pasalic, 29’ st Toloi, 38’ st Pellegrini, 39’ st Koopmeiners.

Atalanta: Sportiello 6; Toloi 7, Djimsiti 6.5 (28' st Palomino 6.5), Scalvini 7; Zappacosta 7, De Roon 6.5, Ederson 6.5 (51' st Soppy sv), Maehle 6 (36' st Demiral sv); Koopmeiners 7.5, Pasalic 7 (36' st Hojlund sv); Zapata 7 (51' st Muriel sv). Allenatore: Gasperini 7.

Roma: Rui Patricio 4.5; Mancini 6 (19' st El Shaarawy 5.5), Ibanez 5, Llorente 5.5; Celik 6, Bove 6 (19' st Matic 6), Cristante 6, Zalewski 5 (19' st Spinazzola 6); Solbakken 6 (19' st Dybala 6), Pellegrini 7; Abraham 5 (36' st Belotti sv). Allenatore: Mourinho 6.

Arbitro: Irrati di Pistoia 6.

Note: Ammoniti De Roon, Solbakken, Palomino, Koopmeiners. Angoli: 3-3. Recupero: 5', 7'.

Bergamo. L’Atalanta torna a vincere in campionato battendo la Roma nel “monday night” della 31esima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium finisce 3-1 per i nerazzurri grazie ai sigilli di Pasalic, Toloi e Koopmeiners, mentre a nulla serve la fiammata ospite di Pellegrini: la squadra di Gasperini sale così a 52 punti in classifica rimettendosi prepotentemente in corsa per un posto in Champions League, portandosi proprio a -4 dalla formazione di Mourinho, costretta ad una nuova sconfitta dopo tre vittorie di fila in campionato e la qualificazione alle semifinali di Europa League. Al 39' arriva il gol che sblocca il risultato: Scalvini sradica la palla dai piedi dello stesso Abraham e la serve a Zapata, protagonista con una bella giocata sull'out mancino e del successivo assist per la bella girata al volo di Pasalic, che vale l’1-0 atalantino. Ad un quarto d’ora dalla fine il gol dell’ex Toloi sembra poter mettere il punto esclamativo sul successo della Dea, ma all’83' ci pensa capitan Pellegrini a riaccendere qualche flebile speranza per la Roma accorciando le distanze sul 2-1. Speranze giallorosse che durano giusto una manciata di secondi, perchè un erroraccio in uscita di Rui Patricio regala a Koopmeiners la palla del match-point bergamasco.

