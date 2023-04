Il Napoli prepara la festa scudetto. Spostato a domenica il match con la Salernitana

Come Prefettura abbiamo adottato un provvedimento di urgenza con il quale si determina lo spostamento della partita Napoli-Salernitana a domenica. La fissazione dell’orario non è di competenza della Prefettura, ma della Lega. Potrebbe essere alle 15, ma su questo attendiamo l’ufficialità». A dirlo è il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

La scelta di posticipare la sfida che potrebbe assegnare aritmeticamente la vittoria del campionato al Napoli nasce da «ragioni di necessità pubblica», spiega Palomba, perchè «saranno giornate particolarmente convulse in città. Giocare di sabato - aggiunge - avrebbe reso necessario predisporre servizi per sabato e domenica, con risorse quasi duplicate. Abbiamo ragionato in questo senso e predisposto una serie di misure».

