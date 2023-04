Martina Trevisan vola agli ottavi di Madrid. Finisce la corsa di Arnaldi

Martina Trevisan si è qualificata agli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Madrid, battendo in due set la statunitense Alycia Parks, col punteggio di 7-6, 6-1, in un’ora e cinquanta minuti di partita. Ora la toscana n.20 al mondo dovrà affrontare la statunitense Jessica Pegula, n.3 del ranking, o la ceca Marie Bouzkova.

Finisce la favola di Arnaldi

Matteo Arnaldi è stato eliminato nel terzo turno dal torneo di Madrid, sconfitto in tre set dallo spagnolo Jaume Munar col punteggio di 3-6, 6-1, 6-1. Il sanremese, in caso di vittoria, avrebbe raggiunto per la prima volta gli ottavo in un Masters 1000

