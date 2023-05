Giro Italia, prima tappa e maglia rosa a Evenepoel

Remco Evenepoel ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2023, la Fossacesia Marina-Ortona, cronometro individuale di 19,6 chilometri. Il corridore belga della Soudal-Quick Step ha chiuso la propria prova in 21'18» alla media di 55.211 km/h.

Seconda posizione per il campione italiano della specialità Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) a 22», mentre il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates) chiude il podio di giornata con un ritardo di 29».

L'iridato nelle prove in linea è anche la prima maglia rosa della corsa, mentre il rivale annunciato per il successo finale, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), paga già 43» in classifica generale.

Domani la seconda tappa, da Teramo a San Salvo per 202 km complessivi.

Evenepoel: volevo conquistare prima maglia rosa

«Un modo perfetto per tornare al Giro. Sono felicissimo di conquistare questo primo grande risultato in Italia. Ho affrontato la cronometro come se fosse un Mondiale, perchè volevo conquistare la prima maglia rosa». Queste la parole di Remco Evenepoel, corridore della Soudal-Quick Step e prima maglia rosa del Giro d’Italia 2023, ai microfoni della Rai dopo la prima tappa della corsa rosa, la Fossacesia Marina-Ortona, cronometro individuale di 19,6 chilometri. «Vantaggio? Non sapevo cosa aspettarmi, sicuramente questo gap ci può dare agio per l’inizio della corsa, ma bisogna star svegli perchè dietro ogni angolo c'è un pericolo. Per ora penso solo a godermi questa vittoria», ha aggiunto.

