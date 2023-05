Inter in grande spolvero, Marotta (forse) conferma Inzaghi. “Resta? Penso di sì”

"Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche per il prossimo anno? Penso di sì, le valutazioni su un allenatore non si fanno sugli episodi, ma bisogna guardare nel complesso ed è stato bravo da questo punto di vista. Il neo è, per l’Inter ma anche per altre grandi squadre, quello di aver fatto un campionato da spettatori e questo depone sfavorevolmente. Ma per il resto la stagione è positiva". Lo ha dichiarato l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta a margine dell’evento "Il Foglio a San Siro". "C'è fiducia sul ritorno col Milan? Secondo me conta la prestazione, che ha generato il risultato. Siamo stati bravi nel fare gol nella prima fase e bravi nella seconda a controllare le insidie offensive del Milan. È una valutazione confortante alla luce di quello che sarà il ritorno, contro una squadra che avrà una carica ancora più forte rispetto a ieri".,

