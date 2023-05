Oggi era tornato titolare dopo oltre 300 giorni ma la sua avventura è durata poco. Paul Pogba è stato infatti sostituito al 24' del primo tempo di Juventus-Cremonese da Milik. Per il francese ancora problemi fisici: non è chiaro se si tratti di un problema al «solito» ginocchio o muscolare. Pogba è uscito dal campo praticamente in lacrime.

