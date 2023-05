Cecchinato da urlo a Roma. Battuto Bautista in due set. Giorgi e Fognini ko

Un Marco Cecchinato in grande spolvero liquida in due facili set (6/2-6/2) lo spagnolo Roberto Bautista Agut, testa di serie numero 21 degli Internazionali d’Italia, nell’incontro programmato ieri e recuperato oggi causa sospensione per pioggia. Cecchinato approda così, dopo Sinner, Sonego e Fognini, ai 32mi di finale dove affronterà il vincente tra Taylor Fritz e Hanfmann. Fognini, però, ha trovato il disco rosso: nonostante una rimonta da 5 a 1 a 5 a 4 nel primo set e il bollente tifo del pubblico il tennista ligure non ce l’ha fatta. Si è arreso 6/4-6/2 al danese Holger Rune sulla Grand Stand Arena.

Ko Camila Giorgi

Camila Giorgi non ce l’ha fatta. Sprecando un vantaggio di 5 game a uno e ben sette set point nel primo set si è arresa 7/6 - 6/2 a Karolina Muchova sul Centrale degli Internazionali d’Italia. La tennista ceca si connota come la giustiziera delle azzurre. Prima della Giorgi aveva eliminato la numero uno d’Italia Martina Trevisan. Ora il tabellone del singolare è rimasto senza azzurre.

