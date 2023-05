Corsa Champions, Inter e Lazio quasi certe. Milan e Roma si giocano il "posto" della Juve

La volata per accedere alla massima competizione europea sta per essere delineata. La Juventus (in questo momento seconda) ha quasi staccato il pass per la prossima edizione della Champions League fornendo una buona prova contro la Cremonese, battuta per 2 a 0. L'avversario non era troppo ostico, ma i bianconeri sono ugualmente riusciti a pervenire a quota 69 punti. I punti di vantaggio sul quinto posto (occupato dal Milan a 61 lunghezze) sono otto. Lo scontro diretto della penultima giornata contro i rossoneri potrebbe risultare non decisivo, con la pratica che potrebbe avere un epilogo già nel prossimo turno. La Vecchia Signora dovrà affrontare l'Empoli e l'Udinese, oltre che i rossoneri. E' tutto nei suoi piedi. Resta però la spada di Damocle dei "processi" su plusvalenze e stipendi. Probabile che la Juve la qualificazione Champions se la veda tolta dalla giustizia sportiva, lasciando così un posto libero.

Anche l'Inter si trova in una situazione favorevole (66 punti e terza in classifica): le speranze per un passaggio diretto alla prossima Champions League sono ormai robuste, in virtù altresì dello stato di grazia che sta vivendo. Ci potrà arrivare tramite il campionato (l'ultimo turno ha visto la squadra prevalere per 4 a 2 contro il Sassuolo in casa) o attraverso la vittoria della Champions, competizione in cui si trova con un piede e mezzo in finale in seguito al successo ottenuto ai danni del Milan per 2 a o nella semifinale d'andata. La sfida si riproporrà stasera, in un San Siro infuocato. Il calendario sarà probante con gli impegni a Napoli, in casa contro l'Atalanta e a Torino contro i granata.

La Lazio, invece, sta faticando per raggiungere un posto al sole. Le lunghezze sono 65, ma il rendimento dei ragazzi di Sarri è zoppicante già da un po'. Il pareggio maturato in casa contro il Lecce per 2 a 2 mette ha messo in crisi le certezze dei biancocelesti, salvati dai risultati negativi delle inseguitrici (Milan e Roma) nell'ultimo turno. Le sfide a Udinese, Cremonese ed Empoli nelle ultime tre giornate saranno importantissime per il futuro di Sarri. Calendario in discesa. Ma non dovrebbe avere grandi problemi.

Milan e Roma (rispettivamente a 61 e 59 punti) dovranno compiere delle rimonte insperate per assicurarsi il posto per la prossima Champions League. Potrebbero anche ottenere l'accesso attraverso la vittoria delle coppe in cui sono coinvolte (in Europa League i giallorossi e in Champions i rossoneri). La débacle del Picchi ha ridimensionato le ambizioni Champions del Milan, chiamato ad una rimonta sia in campionato che nella semifinale di ritorno della massima competizione europea. I Diavoli daranno vita a delle battaglie contro Sampdoria, Juventus e Hellas Verona per dare continuità ad un progetto tecnico avviato più di tre anni fa.

Lo scialbo pareggio per 0 a 0 al dall'Ara della Roma ha confermato le fragilità dell'ultimo periodo della squadra, ad eccezione del successo in casa contro il Leverkusen nella seconda coppa europea. Le defezioni di lungo corso stanno condizionando pesantemente le prestazioni degli uomini di Mourinho, ma l'allenatore portoghese non ha mai comunque dato dei dettami tecnico tattici di spessore. I capitolini affronteranno la Salernitana, la Fiorentina e lo Spezia nel rush finale. Un calendario alla portata e dal notevole peso specifico per le aspirazioni di del nativo di Setubal and co. Probabile che Milan e Roma si contendano il posto eventualmente lasciato libero dopo una eventuale "penalizzazione" della Juventus.

