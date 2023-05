Formula 1, rinviato il Gp di Imola: "I nostri pensieri alle vittime"

Rinviato il Gp di Imola che avrebbe dovuto disputarsi il prossimo weekend. «La comunità della Formula 1 vuol mandare i suoi pensieri alle persone e alle comunità colpite dai recenti eventi in Emilia-Romagna. Vogliamo anche rispettare il lavoro dei servizi di emergenza che stanno facendo tutto quello che possono». Quindi, «dopo un contfronto con tutte le quatorià competenti, i promotori hanno deciso di non procedere con il weekend del Gran Premio di Imola. La decisione è stata presa perché non è possibile garantire la sicurezza dei tifosi, delle squadre e del personale e perché non è possibile creare ulteriore pressione sulle autorità locali e i servizi di emergenza in questo difficile momento».

© Riproduzione riservata