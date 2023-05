La Samp vede la luce: Radrizzani firma la bozza d'acquisto del club

Primo passo decisivo per la cessione della Sampdoria, appena retrocessa in Serie B e a rischio fallimento. Nella notte il cda blucerchiato ha firmato la prima bozza di accordo per il passaggio del club all’attuale patron del Leeds, Andrea Radrizzani, e al suo socio Matteo Manfredi e il documento è stato inviato alla famiglia di Massimo Ferrero che è l’attuale proprietaria. Lunedì dovrebbe arrivare la formalizzazione dall’assemblea degli azionisti che si riunirà in seconda convocazione a Corte Lambruschini, ha riferito il sito di Gazzetta.

Il presidente Lanna, il vicepresidente Romei, Panconi e Bosco hanno sottoscritto la bozza d’intesa con Gestio Capital, il fondo di Manfredi, e Aser Ventures di Radrizzani, i quali hanno quindi superato la concorrenza del finanziere Alessandro Barnaba che aveva presentato la sua offerta che sarebbe stata giudicata meno compatibile con il piano di ristrutturazione del debito.

Per la nuova proprietà le prime scadenze saranno il pagamento degli stipendi dei tesserati del primo trimestre 2023, entro martedì 30 maggio, e l’allestimento della nuova rosa per puntare a un’immediata risalita in Serie A

