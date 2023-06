Impresa Sonego a Parigi, batte Rublev e vola al quarto turno

Al Roland Garros è il grande giorno di Lorenzo Sonego. Il tennista azzurro si qualifica per il quarto turno battendo dopo cinque combattutissimi set, dopo essersi trovato sotto di due partite a zero, il russo Andrej Rublev. Il torinese, 28 anni compiuti durante i recenti Internazionali d’Italia, n.48 del mondo, ha avuto la meglio sul campione russo, n.7 del mondo per 5-7 0-6 6-3 7-6 6-3. Per Sonego la prima vittoria contro un top 10 in uno slam.

