Frattesi oggetto del desiderio, l'Inter vuole chiudere l'operazione il prima possibile

Frattesi e l'Inter. I nerazzurri vorrebbero che questo matrimonio venisse celebrato in tempi rapidi, per scongiurare il caso Bremer della stagione passata. In quel caso i milanesi ebbero tra le mani il brasiliano per molto tempo, per poi farselo soffiare dalla Juve in un'operazione lampo il 19 luglio. Marotta è già arrivato ad un accordo con il Sassuolo, per 30 milioni cash più le prestazioni di Samuele Mulattieri. La valutazione complessiva si aggira, quindi, sui 35 milioni di euro. Manca, tuttavia, l'intesa col giocatore, alla quale il dirigente interista vorrebbe pervenire il prima possibile. Le pretendenti nella corsa al giocatore sono la Roma, la Juve ed il Milan.

Il rendimento avuto ieri contro l'Olanda (nella finalina giocata dall'Italia per stabilire la terza classificata all'ultima edizione della Nations League) potrebbe innescare un'asta per assicurarsi le prestazioni del classe '99. Il suo gol realizzato agli "arancioni" non è frutto del caso; già nella semifinale contro la Spagna il romano era andato a segno, per poi vedersi annullare il gol a causa di un fuorigioco millimetrico. Questo testimonia la sua abilità in proiezione offensiva. Nell'ultima stagione di Serie A ha collezionato 36 presenze con la maglia del Sassuolo, andando 7 volte in gol e migliorando il proprio bottino personale del 2021/2022 (4 reti). Ha partecipato al 15% delle realizzazioni messe a segno dai neroverdi. Uno score invidiabile per un centrocampista. Le caratteristiche tecniche del calciatore afferiscono ad una innata capacità nell'inserimento e ad un rilevante dinamismo, nonché ad un importante lettura del gioco.

Poco più di un mese fa (precisamente il 13 maggio al minuto 77) il gioiellino del Sassuolo siglava il suo personale gol proprio alla squadra che sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Handanovic venne trafitto da un colpo di testa del calciatore, arrivato al culmine di uno splendido taglio sul primo palo non assorbito da Asllani. Il classe '99 segnò anche all'andata contro i nerazzurri: un altro perfetto inserimento tramutatosi in rete. Chissà che queste tipologie di gol non potranno essere realizzate proprio con la maglia della Beneamata nel prossimo futuro.