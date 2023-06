Milan, la cessione di Tonali al Newcastle finanzierà il mercato in entrata: le strategie rossonere

Il Newcastle si è inserito nelle pieghe del calciomercato del Milan ed è vicinissimo all'acquisto di Sandro Tonali. La cessione da 80 milioni più bonus potrebbe dare ossigeno alle casse del Milan e permettere di effettuare innesti per innalzare il livello della rosa a disposizione di mister Pioli. La rabbia e la frustrazione di una parte della tifoseria per la perdita di un calciatore di qualità potrebbe fare da contraltare a degli acquisti che rilancerebbero le ambizioni sportive del club. Perché la liquidità serve e e ci sono più ruoli da rinforzare. Per sostituire proprio il lodigiano, si sta valutando l'acquisto di Davide Frattesi, per cui si è si è innescata un'asta con Juve, Inter e Roma.

Marcus Thuram è il profilo più gradito dalla dirigenza nello slot di punta centrale. L'arrivo in rossonero del figlio di Thuram darebbe consistenza ad un attacco risultato un po' inconsistente nell'ultima stagione. L'Atlante Giroud ( che porta sulle spalle il peso dell'attacco del Milan) verrebbe affiancato così da un calciatore di livello. L'alternativa all'attaccante del 'Gladbach è Romelu Lukaku, il cui approdo al Diavolo avrebbe dell'incredibile dopo i trascorsi all'Inter.

Per il ruolo di ala destra, si monitora l'opzione Chukwueze (calciatore del Villareal forte nell'uno contro uno che potrebbe permettere il salto di qualità sulla quella corsia). Infine si sta provando un approccio anche per Arda Güler, centrocampista mancino classe 2005 dalla tecnica raffinatissima che delizia i palati dei tifosi del Fenerbahçe dal 2021, anno in cui è stato promosso in prima squadra. Porterebbe una ventata di magia alla seconda linea milanista.