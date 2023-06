Dopo il calcio, anche il tennis è sotto il mirino degli investitori dell'Arabia Saudita

I petroldollari provano ad appropriarsi delle discipline sportive più praticate e più viste. Pif (fondo sovrano dell'Arabia Saudita con una disponibilità economica illimitata), dopo aver acquistato calciatori di importantissimo calibro attraverso alcuni club sauditi di sua proprietà, vuole investire sul mondo del tennis. Il campo di potenziale acquisizione sarebbe l'Atp, principale circuito maschile di tennis del mondo, di cui vuole rilevare delle quote. Andrea Gaudenzi, presidente dell'Atp dal 2020 e confermato per questo ruolo qualche giorno fa fino al 2026, ha affermato di aver avuto discussioni positive con i finanziatori arabi. Il fondo sovrano sarebbe intenzionato anche a portarsi a casa le NextGen Finals, firmando un contratto di 5 anni. Nick Kirgyos (tennista australiano dal carattere abbastanza irritabile) è si è espresso positivamente sul possibile approdo dell'Atp nella galassia Pif: «Saremmo pagati come meritiamo».

Un altro sport in cui potrebbero essere versati i petroldollari è la Formula 1. Pif ha effettuato vari tentativi per l'acquisizione, ma Liberty Media (azienda statunitense di mass media, proprietaria e detentrice dei diritti televisivi della competizione automobilistica) non ha ancora intenzione di cedere il passo.