Il Real Madrid piomba su Lautaro per sostituire Benzema

Il Real Madrid sta vagliando tutte le ipotesi per rimpiazzare Benzema, e sul tavolo dei potenziali acquisti rientrerebbe anche Lautaro. L'Inter non vorrebbe assolutamente cedere una delle sue punte di diamante, ma la dirigenza potrebbe vacillare qualora arrivasse un'offerta congrua da più di 100 milioni di euro. I contatti tra i vertici blancos e quelli nerazzurra ci sono stati: il quotidiano spagnolo Sport ha confermato le voci che già circolavano su un presunto incontro tra i due quadri dirigenziali.

I madridisti cercano un profilo adeguato per il centro dell'attacco: le piste per Mbappè (la cui volontà è quella di rimanere al Psg, prima della scadenza naturale del contratto prevista per la prossima estate) e per Kane ( destinato ad approdare al Bayern Monaco) si sono notevolmente raffreddate. Un altro obiettivo che è praticamente sfumato è relativo ad Havertz: l'Arsenal si sta aggidicando le prestazioni del giocatore per una cifra superiore ai 75 milioni di euro. Per questo motivo il profilo di Bahia Blanca potrebbe rappresentare il giusto compromesso.