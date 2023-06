Mercato Roma, Pinto spinge per l'acquisto di Scamacca. E Ibanez potrebbe lasciare

La Roma ha bisogno di rinforzarsi in attacco. La trasferta londinese di Thiago Pinto è servita per rassodare il terreno per l'indiziato numero uno che potrebbe prendere il posto dell'infortunato Abraham al centro dell'attacco, ovvero Gianluca Scamacca. Il centravanti gradirebbe enormemente la destinazione capitolina, ma c'è da fare i conti con le richieste economiche del West Ham. L'ammorbidimento di queste istanze potrebbe diventare realtà nel corso delle settimane perché i londinesi potrebbero abbassare le pretese e liberare il calciatore secondo la formula del prestito. Altro nome seguito con attenzione dalla dirigenza

Altro nome caldeggiato nella posizione di centravanti è quello di Alvaro Morata. L'Atletico chiede non meno di 30 milioni di euro, ma i giallorossi devono prima formalizzare qualche cessione per presentare un'offerta adeguata. Il giocatore è nella lista dei desideri sia di Mourinho che di Dybala.

Tra le vendite possibili, quella di Ibanez potrebbe concretizzarsi a breve: Pinto ha parlato con la dirigenza del Tottenham e ha proposto lo scambio con il gallese Ben Davies. E' vicinissimo il trasferimento a titolo definitivo, invece, di Vina al Bournemouth per una cifra che si aggira sugli 8 milioni di euro. Anche la coppia Missori-Volpato è pronta a fare le valigie: in questo caso la destinazione sarebbe il Sassuolo e la Roma incasserebbe 10 milioni di euro. Altri giocatori da piazzare sono Carles Perez, Reynolds e Villar.