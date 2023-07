Wimbledon, il sogno di Sinner si ferma in semifinale. Djokovic lo supera in tre set e in finale trova Alcaraz

Novak Djokovic batte Jannik Sinner e si qualifica per la finale di Wimbledon. Il serbo si è imposto sull'italiano per 6-3, 6-4, 7-6. Djokovic in finale affronterà il vincente tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev per conquistare il suo ottavo titolo a Wimbledon.

Djokovic: "Sinner uno dei leader della nuova generazione"

«Le semifinali di uno Slam sono partite combattute. Il punteggio non racconta la realtà di quello che è successo sul campo. Il terzo set avrebbe potuto vincerlo lui. Ha sbagliato qualcosina e mi ha concesso di arrivare al tie-break. Sinner ha dimostrato perché è uno dei leader della nuova generazione». Lo afferma Novak Djokovic al termine della semifinale vinta con Jannik Sinner sull'erba del torneo di Wimbledon. «Cerco di non guardare all’età come una cosa che distingue. Trentasei anni sono i nuovi ventisei! - scherza il serbo -. Sento ancora l’ispirazione per giocare lo sport che amo e mi ha dato tanto. Io provo gratitudine e voglio ricambiare il favore a questo sport giocando più che posso», aggiunge.

Alcaraz spazza via Medvedev con un periodico 6-3

Prima finale a Wimbledon per il n.1 al mondo Carlos Alcaraz: in meno di due ore il 20enne spagnolo liquida Daniil Medvedev, staccando il biglietto per l’epilogo dei Championships edizione 136. Al termine di un match a senso unico Alcaraz, alla terza presenza sui prati di Church Road, si impone con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-3, ottenendo l’11esima vittoria consecutiva sull'erba (prima di Wimbledon, ha vinto il Queen's, uno dei cinque titoli conquistati nel 2023). Il fenomeno di El Palmar, Murcia, diventa così non solo il terzo spagnolo di sempre a raggiungere la finale di Wimbledon, dopo Manuel Santana e Rafa Nadal, ma anche il quarto più giovane di sempre (a 20 anni e 72 giorni), a scendere in campo sul Centre Court la seconda domenica dei Championships. In finale troverà Novak Djokovic, che punta ad eguagliare il record di otto sigilli a Wimbledon detenuto da Roger Federer. In perfetta parità, i precedenti (mai sull'erba): lo scorso anno sulla terra rossa di Madrid si era imposto in tre set Alcaraz, quest’anno nella semifinale del Roland Garros ha prevalso Djokovic in quattro set.