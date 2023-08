Il 50esimo ruggito Compleanno speciale per Maurizio Leone. L'olimpionico Stefano Baldini: “Lavoro top con i ragazzi, avanti così!”

Il segreto di Maurizio Leone è che non ha mai smesso di correre. “Funzionano” così i grandi campioni. Frasi del tipo “Ha appeso la canotta al chiodo” non gli si addicono. Non a lui, che il suo feeling con l'atletica leggera non l'ha interrotto mai, rendendo orgogliosa Cosenza e l'Italia intera. Anche oggi che compie 50 anni, sa che dovrà continuare a correre. Al fianco dei suoi atleti e delle sue atlete, che allena con la stessa passione che gli permise di salire sul gradino più alto del podio all'età di 21 anni (anno 1994) in occasione dei Campionati italiani di corsa campestre. Solo così si resta vivi, si matura e si accetta che il proprio compito non è più quello di infiammare le piste di atletica da protagonista ma è rendervi qualcun altro protagonista. Probabilmente baratterebbe quella medaglia d'oro ai Tricolori di corsa campestre per sfornarne un altro... di Maurizio Leone, un altro orgoglio cosentino, calabrese e italiano. Ci sta provando, indossando ormai i panni di guru della Cosenza K42 del patron Giovanni Mondera, abbracciata prima come atleta Master e poi da responsabile tecnico. Nel frattempo “cura” il Mezzofondo per la Fidal della Puglia e continua a mantenere ottimi rapporti con tutti gli amici ex campioni azzurri di atletica. Tutto ciò va ben oltre il palmares, i trionfi con la maglia azzurra, l'aver rappresentato l'Italia ai Mondiali e agli Europei (più volte). È una questione di qualità umane, di generosità, di applicazione: chiunque l'abbia conosciuto, si affeziona a Maurizio Leone principalmente per questo. Solo mantenendo questa natura si resta campioni anche dopo aver smesso. Solo così si ha la certezza che il secondo tempo della vita - che per lui inizia oggi - sarà più bello e intenso del primo.

Auguri Maurizio. Anche da tutta la Gazzetta del Sud