Il Siviglia ko 6-5 ai rigori, il City vince la Supercoppa europea

Il Manchester City ha vinto la Supercoppa europea battendo il Siviglia 6-5 dopo i calci di rigore nella finalissima giocata ieri sera allo stadio Karaiskakis di Atene. Per gli spagnoli vincitori dell'Europa League è stato decisivo in negativo l'errore dal dischetto di Gudelj che ha spedito il pallone sulla traversa. Un errore che manda in estasi la squadra di Guardiola che aveva vinto la Champions League a giugno contro l'Inter.

Nei tempi regolamentari il match era terminato sul punteggio di 1-1. Al gol del vantaggio di di testa per il Siviglia di En-Nesyri al 25' aveva replicato per gli inglesi Palmer al minuto 63, sempre di testa. Questa volta, al termine di un incontro molto combattuto, il Siviglia è stato tradito dai rigori. Lo scorso 31 maggio, sempre dagli undici metri, gli spagnoli avevano invece vinto l'Europa League battendo la Roma di Mourinho nella finale di Budapest.