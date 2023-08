Il Malaga non compra giocatori? I tifosi accolgono un turista qualsiasi in aeroporto come se fosse un nuovo acquisto VIDEO

Perché in fondo - ma proprio in fondo in fondo - il calcio è anche un gioco. Spesso, però, si prende quella sfera che gonfia le reti così tanto seriamente da rendere il clima attorno alla sport più bello del mondo irrespirabile. Tensioni tra tifoserie, proteste violente, manifestazioni di odio che non hanno niente a che fare con una passione del genere.

Una performance esilarante

Ma il pianeta a forma di cuoio non è soltanto popolato da incivili ed estremisti preda dei loro istinti primordiali (anzi, per fortuna, sono una piccola fetta della popolazione calcistica); c'è anche chi riesce anche a non prenderlo troppo sul serio - il calcio - e a non prendersi troppo sul serio. Esilarante la performance dei tifosi del Malaga, squadra con un passato in Liga che adesso milita nella Primera federaciòn (la nostra serie C), stanchi dell'andamento lento del calciomercato della propria squadra. Nessuna protesta social al veleno né proteste incivili ma una simpatica messinscena: una trentina di tifosi del Malaga hanno raggiunto l'aeroporto più vicino e hanno accolto un turista qualsiasi - ignaro di tutto - come se fosse un nuovo acquisto del club spagnolo. Con tanto di cori, sciarpa dei biancocelesti piazzata attorno al collo dell'inconsapevole star di giornata e richieste di autografi. Qualcuno gli ha chiesto anche di mostrare una maglietta bianca con su scritto Xachete (il fantomatico nome del fantomatico nuovo acquisto) a favore di telecamera. Altri si sono fatti autografare l'avambraccio con un pennarello. E lui? “Xachete”? Non ha fatto una grinza, si è prestato al simpatico siparietto (arrendendosi sin da subito) anche se lo sguardo era tutto un programma. E la protesta dei tifosi del Malaga ha comunque fatto centro, arrivando a destinazione. Quando c'è il genio, non serve altro.