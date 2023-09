L'Italia chiamata a vincere contro l'Ucraina a San Siro. Spalletti lascia fuori Immobile LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cinque cambi nella formazione per l'Italia contro l’Ucraina, dopo il pari in Macedonia del Nord. Contro l’Ucraina, Spalletti sceglie Raspadori come punta centrale al posto di Immobile, che va in panchina; a supportarlo Zaccagni e Zaniolo (che sostituisce l’infortunato Politano). Con Donnarumma titolare e la difesa a quattro (Di Lorenzo, Scalvini per Mancini, Bastoni e Dimarco), cambia molto il centrocampo a tre: confermato solo Barella, Frattesi prende il posto dell’infortunato Tonali, Locatelli al centro come regista di Cristante.