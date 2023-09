Chi è Ivan Provedel, il portiere che ha salvato la Lazio in Champions: "Ancora non mi rendo conto del gol". Aveva già segnato in Serie B nel 2020

Provvidenziale Provedel per la Lazio, stavolta però non per le parate ma per il gol che al 95' regala il pareggio ai biancocelesti nella sfida di Champions contro l'Atletico Madrid. Provedel aveva già segnato in carriera: il 7 febbraio 2020 segnò il gol del 2-2 per la Juve Stabia nel recupero della partita in trasferta contro l’Ascoli, entrando così nella ristretta cerchia dei portieri che hanno segnato un gol.

"Ho chiesto quanto mancava e sono andato in area visto che mancava poco alla fine, peccato che il gol sia arrivato solo alla fine. Penso ancora di non rendermene conto". Lo ha detto il portiere della Lazio Ivan Provedel, autore del gol decisivo al 95' per il pareggio contro l’Atletico Madrid in Champions League. "Però il calcio nel bello e nel brutto è rapido e veloce, stasera me la godo ma in campionato non stiamo facendo bene. Sabato dobbiamo vincere. Ho fatto un bel gol? Ho studiato Immobile, per fare una battuta, sono andato dove sapevo che l'avrebbe messa Luis Alberto", ha aggiunto Provedel ai microfoni di Sky Sport.

Il profilo

Ivan Provedel nasce a Pordenone il 17 marzo 1994. Portiere, cresce nel Treviso, ma è il ChievoVerona che gli apre le porte del calcio professionistico, girandolo in prestito al Pisa nel 2013, in Serie C. Nel triennio successivo gioca in Serie B con Perugia, Modena e Pro Vercelli. Nel 2017 passa a titolo definitivo all’Empoli, dove vince il campionato di B e debutta in Serie A. Nel gennaio 2020 va in prestito alla Juve Stabia, prima di approdare allo Spezia nel 2020. Dopo due salvezze ottenute nella massima serie, diventa un calciatore della Lazio nell’estate 2022. Lo scorso campionato, grazie ai 21 clean sheet collezionati (record nella storia della Serie A)), viene nominato "Miglior portiere della Serie A TIM 2022/2023".