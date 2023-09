Serie A, salta la prima panchina: l'Empoli saluta Zanetti e riabbraccia Andreazzoli

Adesso è ufficiale, l’Empoli calcio ha esonerato il tecnico Paolo Zanetti e il suo staff. "Empoli Football Club rende noto - si legge in un comunicato - di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Paolo Zanetti ed i suoi collaboratori Alberto Bertolini, Nicola Beati e Fabio Trentin. A mister Zanetti, protagonista della cavalcata che nella stagione passata ci ha condotto alla salvezza, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi. Al contempo Empoli Football Club augura al tecnico ed ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale».

Zanetti nel giugno scorso aveva firmato con l’Empoli un contratto biennale fino a giugno 2025. Nelle prossime ore si attende l’annuncio del club azzurro per l'ingaggio di Aurelio Andreazzoli come tecnico: per l’allenatore massese sarebbe la terza esperienza sulla panchina dell’Empoli. Dopo quattro giornate salta così la prima panchina in Serie.