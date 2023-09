Italvolley femminile a valanga sulla Germania: 3-0. Le azzurre “vedono” le Olimpiadi di Parigi

Vince e resta in corsa per andare a Parigi la nazionale femminile di pallavolo. Nella sfida valida per la sesta giornata del torneo di qualificazione olimpica in svolgimento a Lodz, le azzurre hanno battuto la Germania 3-0 (25-20; 25-22; 25-15) conquistando un successo fondamentale in ottica qualificazione ai Giochi Olimpici dell’anno prossimo.

Dopo la sconfitta 1-3 con gli Stati Uniti, le ragazze del ct Davide Mazzanti hanno reagito sfoderando una prestazione tutta concretezza che ha trasformato la delusione per il ko del giorno prima in gioia per la vittoria sulla Germania.

Domani sera alle 20:30 (diretta tv su Sky Sport 1 e in streaming su volleyballworld.tv) l’Italia scenderà in campo per l'ultimo impegno del torneo affrontando le padrone di casa della Polonia (che hanno battuto gli Usa 3-1) in un’Atlas Arena che si preannuncia incandescente. Chi vince, infatti, stacca il pass per Parigi 2024.