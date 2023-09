Goal collection Serie D: la Reggina riparte da un pari contro il San Luca. Siracusa che balza in vetta, Trapani a punteggio pieno

Quarta giornata nel girone I di serie D, ultima di un settembre ricco di emozioni.

Sono 18 i gol messi a segno, focus che ha inizio con la vittoria del Siracusa che balza solitario al comando grazie all’ 1-0 contro la Nuova Igea Virtus firmato da Raffaele Vacca.

Gli azzurri si godono, da imbattuti, la leadership ma alle loro spalle arriva come un treno il Trapani di Alfio Torrisi che alla lunga, in 11 contro 10, supera la Vibonese spinti da un Provinciale gremito.

Due a zero per i granata che nel quarto d’ora finale la spuntano grazie alle reti di Sabatino e Balla. Trapani secondo in classifica, ma virtualmente al comando, avendo già osservato il turno di riposo.

Inizia con un pareggio a reti bianche il campionato della Nuova Fenice Amaranto Reggio Calabria, opposta al San Luca. Subito importante la risposta del pubblico di fede amaranto occorso in massa a Locri.

In risalita le quotazioni dell’Akragas che al Meno Di Pasquale di Avola ha ragione del Ragusa con la rete di Scozzari. Terza vittoria consecutiva per il Gigante che ha archiviato, con le vittorie, le scorie della dura sconfitta all’esordio contro il Licata.

Vince il Lamezia Terme, 2-1 sull’Acireale, trascinata dalle reti di Saraniti e Kosovan. Acireale che torna in partita con il colpo di testa di Giorgio Cicirello ma è una speranza che non trova conferme negli assalti finali. Uno a uno nella sfida tra Licata e Locri. A segno tra le file gialloblu il solito Minacori, servito dal gemello Saito, risposta calabrese affidata alla mortifera punizione di Pasqualino che beffa Valenti per il gol del definitivo pareggio.

Tra le 4 squadre imbattute c’è il Canicattì di Orazio Pidatella che si impone per due a zero sul campo della Gioiese. Bastano due minuti ai biancorossi per archiviare la pratica nel 2° tempo grazie alle reti di Salvia e Bonilla.

Scoppiettante la sfida del “Fresina” tra Città di Sant’Agata e Real Casalnuovo. I biancazzurri passano in vantaggio con Marcellino, non resta a guardare l’11 di mister Esposito che agguanta il pari con il sempiterno Reginaldo. Le reti di Nuzzo e Carrozzo chiudono il conto sul 3-1.

Chiudiamo con la sfida tra Portici e Sancataldese. La rete di Riccio illude i campani, la Sancataldese ha una reazione d’orgoglio con Zerbo e nel finale, con Mazza, porta a casa la sua prima vittoria stagionale. La goal collection, prossimi alla quinta giornata, vi dà appuntamento a lunedì prossimo.