Mancato rispetto del 1' di silenzio a Napolitano, multati 7 club tra A e B: 2000 di sanzione al Catanzaro

Il mancato rispetto da parte dei propri sostenitori del minuto di silenzio disposto dalla Figc su tutti i campi in memoria del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, costa una multa di 5mila euro ciascuna a cinque società di serie A: Empoli, Verona, Fiorentina, Lazio e Udinese. Lo ha deciso il giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, nell’ambito dei provvedimenti relativi alla quinta giornata di campionato. Per lo stesso motivo, il giudice di serie B ha multato per 2000 euro il Catanzaro e il Como.