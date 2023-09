Doppio colpo per l'Italvolley femminile: Velasco nuovo ct, torna Paolina Egonu

Sarà Julio Velasco il nuovo allenatore dell'Italvolley femminile che non ha ancora gettato alle ortiche tutte le speranze di agganciare le Olimpiadi di Parigi. Con l'arrivo del guru dello sport italiano sulla panchina delle azzurre, si profila la riappacificazione con la stella italiana Paolina Egonu: il rapporto con il coach Mazzanti era ormai fatto a pezzi.

Un'estate da dimenticare

Un’estate da dimenticare quella dell’Italvolley donne che con la sconfitta nel preolimpico contro la Polonia ha visto sfumare il pass per i Giochi 2024 ed ora dovrà affidarsi al ranking per sperare di essere a Parigi, con l’Italia che dovrà rientrare negli ultimi tre posti utili. Ora, dopo le delusioni in Nations League, il quarto posto all’Europeo e la sconfitta nel preolimpico è tempo di bilanci in seno alla federvolley, chiamata a cambiare l'inerzia delle cose da qui a giugno 2024 per non fallire l'ultima possibilità di centrare la qualificazione per Parigi.

Ed il primo a pagare è il commissario tecnico Davide Mazzanti: dalle esclusioni eccellenti (Monica De Gennaro, Caterina Bosetti e Cristina Chirichella esclude dall’Europeo) fino ad arrivare proprio al difficile rapporto con Paola Egonu (scavalcata nel sestetto titolare alla Antropova, naturalizzata italiana proprio alla vigilia del torneo continentale) che ha poi preferito rinunciare alla convocazione per il preolimpico, fino ai mancati risultati.