Italvolley femminile nella bufera. Clamoroso Velasco smentisce la Fipav: "Nessuno mi ha contattato per l'incarico di ct"

"Questa mattina mi sono trovato su tutti i giornali e su tutti i siti internet, leggendomi come nuovo allenatore della nazionale italiana femminile. Peccato che nessuno mi abbia mai contattato, nemmeno telefonicamente, per propormi questo incarico. Questa situazione mi mette in difficoltà anche nel lavoro che sto svolgendo attualmente e mette in difficoltà anche la società UYBA Volley Busto Arsizio che sta programmando con serietà il suo percorso sportivo". Così Julio Velasco smentisce le voci che lo vogliono sulla panchina della nazionale di pallavolo femminile.

Il nome di Velasco era stato anche annunciato come una delle ipotesi al vaglio della Federazione. Così il presidente della Fipav Giuseppe Manfredi stamattina nai microfoni di SkySport, in merito al futuro della Nazionale femminile di volley e al possibile successore di Davide Mazzanti in panchina: "Velasco è una delle cinque, sei, ipotesi che stiamo vagliando».. «Dopo l’Europeo ho detto che non era il caso di cambiare, perchè non c'era il tempo materiale e dopo pochi giorni c'erano le qualificazioni olimpiche", ha ammesso ancora Manfredi. "Il nuovo allenatore valuterà tutto da capo. Intanto ci auguriamo che le ragazze possano riprendere quanto prima la loro preparazione, risolvere i problemi fisici e iniziare il campionato in tranquillità", ha concluso il numero uno della Federvolley.