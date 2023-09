Clamoroso a San Siro! Il Sassuolo batte l'Inter grazie ad un gran gol del cosentino Berardi. Ok Napoli e Lazio

Inter - Sassuolo 1-2

Marcatori: 47'pt Dumfries, 9'st Bajrami, 18'st Berardi.

Inter (3-5-2): Sommer 5; Darmian 6.5, Acerbi 6, Bastoni 5.5 (23'st De Vrij 6); Dumfries 7, Barella 5.5, Calhanoglu 5 (40'st Klaassen sv), Mkhitaryan 5.5 (23'st Frattesi 6), Dimarco 5.5 (23'st Carlos Augusto 6); Lautaro 5, Thuram 5.5 (23'st Sanchez 5.5). In panchina: Di Gennaro, Audero, Asllani, Pavard, Bisseck, Agoume, Kamate, Sarr, Stankovic. Allenatore: Inzaghi 5.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6 (36'st Ferrari sv), Viti 5 (16'st Tressoldi 6), Vina 5.5 (1'st Pedersen 6.5); Boloca 6.5, Henrique 6.5; Berardi 7.5, Bajrami 7 (16'st Castillejo 6), Laurienté 6.5; Pinamonti 6 (33' st Defrel 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Mulattieri, Obiang, Ceide, Volpato, Thorstvedt. Allenatore: Dionisi 7.

Arbitro: Massimi di Termoli 6.5

Note: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni, 70.864 spettatori presenti. Ammoniti: Inzaghi (all), Matheus Henrique. Angoli: 8-6. Recupero: 2' pt, 6' st.

Napoli - Udinese 4-1

Marcatori: 19'pt Zielinski (rig), 39'pt Osimhen, 29'st Kvaratskhelia, 36'st Samardzic, 37'st Simeone

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Ostigard 6.5, Natan 6.5, Mario Rui 6; Anguissa 6.5 (38'st Raspadori sv), Lobotka 6.5, Zielinski 7 (26'st Cajuste 6); Politano 7 (18'st Lindstrom 6), Osimhen 7 (18'st Simeone 7), Kvaratskhelia 8 (38'st Elmas sv). In panchina: Contini, D’Avino, Idasiak, Demme, Zanoli, Olivera, Gaetano, Zerbin. Allenatore: Garcia 6.5.

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 5, Bijol 4.5, Kristensen 5; Ebosele 5 (13'st Ferreira 5.5), Payero 6, Walace 5 (13'st Samardzic 6.5), Lovric 6 (27'st Pereyra 5.5), Kamara 5 (27'st Zemura 5.5); Lucca 6, Thauvin 5 (13'st Success 6). In panchina: Malusà, Okoye, Guessand, Tikvic, Zarraga, Quina, Camara, Marley, Aké, Pafundi. Allenatore: Sottil 5.5.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.5

Note: Spettatori 40.000 circa. Ammoniti: Perez. Angoli: 8-4. Recupero: 3' pt, 4' st.

Lazio - Torino 2-0

Marcatori: 11' st Vecino, 30' st Zaccagni

Lazio (4-3-3): Provedel 6 ; Lazzari 6.5 (35' st Hysaj sv), Casale 6, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Vecino 7 (29' st Guendouzi sv), Rovella 6, Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6.5, Immobile 5.5 (29' st Castellanos sv), Zaccagni 7 (35' st Isaksen sv). In panchina:Sepe, Mandas, Patric, Pellegrini, Gila, Cataldi, Kamada, Pedro. Allenatore: Sarri 6.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic 6; Schuurs 5.5, Buongiorno 6.5 (27` Sazonov 6), Rodriguez 5.5; Bellanova 6 (34' st Soppy sv), Tameze 5.5 (15' st Ilic 5.5), Ricci 5.5, Lazaro 5.5 (34' st Pellegri sv); Vlasic 6; Sanabria 5.5, Zapata 5.5 (15' st Radonjic 6). In panchina: Gemelo, Brezzo, Karamoh, Seck, Vojvoda, Gineitis, Linetty, N`Guessan. Allenatore: Juric 5.5

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna 6

Note: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bellanova, Tameze, Immobile, Schuurs, Ricci. Angoli: 4-2. Recupero: 3' pt, 7' st.

Dopo il ko alla Juve arriva quello alla capolista Inter. Il Sassuolo ferma la corsa - finora a punteggio pieno - della squadra di Simone Inzaghi che incassa così la prima sconfitta della nuova stagione: artefice dell’impresa la squadra emiliana guidata da Dionisi che, dopo aver maltrattato i bianconeri, si prende il successo, a sorpresa, sull'Inter. E lo fa ribaltando il risultato, perché Dumfries l’aveva sbloccata nel recupero del primo tempo, ma nella ripresa Bajrami pareggia e poi ci pensa il solito Berardi a mettere a segno la rimonta. Una frenata, quella dell’Inter, che consente al Milan - vincente su un Cagliari sempre più desolato a fondo classifica - l’aggancio in vetta a quota 15 punti. Sorride il Napoli che scaccia i fantasmi travolgendo l'Udinese 4-1: a segno Zielinski e pure Osimhen che ha risposto alle tensioni di queste ore firmando il momentaneo raddoppio dei campioni d’Italia. C'è spazio poi per Kvaratskhelia: il georgiano si prende l’ovazione del Maradona, che invece era stato piuttosto gelido all’ingresso in campo di Osimhen. Samardzic il lampo - inutile - dei friulani, mentre la chiude Simeone consegnando tre punti preziosi anche per la serenità di Garcia, protagonista di un avvio tutt'altro che in discesa. Vittoria scaccia crisi anche per la Lazio, che dopo il pari con il Monza, riesce a imporsi sul Torino di Juric: Vecino la sblocca in avvio di ripresa, Zaccagni sigla il 2-0. E dopo la Juventus conquista tre punti anche il Milan che batte un deludente Cagliari, che resta ultimo in classifica visto che l'Empoli si scuote e trova i primi punti a spese di una modesta Salernitana. In attesa della Fiorentina, l’Atalanta prosegue la sua marcia con regolarità vincendo di misura, ma meritatamente, in casa del Verona.