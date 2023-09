Scoppia la grana Osimhen in casa Napoli, l'attaccante cancella tutte le foto con la maglia azzurra dai social

La luna di miele tra Osimhen e Napoli sembra essere agli sgoccioli. Dopo le dichiarazioni al vetriolo del procuratore dell'attaccante nigeriano (dopo due tweet ritenuti ironici e irriverenti nei confronti del bomber pubblicati sull'account Tik Tok dei partenopei), è seguita una presa di posizione che sembrerebbe abbastanza pesante da parte dello stesso centravanti, che ha levato dai social tutte le foto con la maglia del Napoli (in particolar modo quelle con la maglia dello scudetto). Osimhen, come rende noto Sky Sport, ha chiesto le scuse ufficiali per quanto accaduto. Basterà per ricucire uno strappo che, fino a un paio di mesi fa, sembrava lo scenario più lontano possibile?