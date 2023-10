Atp Pechino, Sinner vola ai quarti. Troppo Alcaraz per Musetti

Jannik Sinner ha battuto 6-2 6-0 Yoshihito Nishioka ed accede ai quarti del torneo Atp 500 di Pechino. L'italiano, numero 7 del ranking mondiale, ha superato agevolmente il giapponese (38) e ora affronterà il vincente tra il danese Holger Rune (4) e il bulgaro Grigory Dimitrov (19). Per l’italiano è il 12mo quarto di finale raggiunto quest’anno.

Musetti eliminato da Alcaraz

Nulla da fare per Lorenzo Musetti che si arrende per 6-2 6-2 contro Carlos Alcaraz agli ottavi di finale del torneo Atp 1000 di Pechino. Lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, dopo aver battuto l'italiano (n.18) se la vedrà ai quarti con il norvegese Casper Ruud (n.9) che ha superato l’argentino Tomas Martin Etcheverry (31).

Bene la Paolini

Jasmine Paolini ha battuto in rimonta la brasiliana Beatriz Haddad Maia, accedendo ai sedicesimi di finale del China Open femminile. L’italia ha sconfitto la numero 15 del seeding in rimonta per 3-6 6-4 6-4.