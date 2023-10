Ginnastica: Simone Biles nella leggenda con un salto mai visto

Simone Biles nella leggenda: 6.4 di difficoltà, un’esecuzione da 15.266. Eccolo, il salto che porta la Biles nel mito. Il Biles II è diventato realtà ed è entrato ufficialmente nel codice dei punteggi ad Anversa, nelle qualificazioni. Simone Biles ha eseguito alla perfezione il suo Yurchenko doppio carpio al volteggio, con quoziente di difficoltà mai sfiorato da nessun’altra in nessun’altra gara della ginnastica. Il Biles II era stato tentato e fallito dalla 26enne americana ai Giochi di Tokyo nella gara a squadre, ma era stato eseguito correttamente due volte durante l’estate, negli Usa. Ora il Biles II diventa storia e “farà giurisprudenza” nel mondo della ginnastica artistica.

La campionessa americana, dopo il ritiro dalle gare dei Giochi di Tokyo per un blocco psicologico ha illuminato le qualificazioni del torneo iridato nella città dove vinse le sue prime medaglie mondiali: e lo ha fatto, come detto, con un salto da leggenda, eseguendo al volteggio lo Yurchenko doppio carpio, un esercizio finora eseguito solo dagli uomini, e che ora prende il nome della ginnasta 26enne, quattro volte campionessa olimpica, essendo lei l’unica donna capace di realizzarlo. «Ce l'ha fatta! Questo è tutto quello che posso dire», ha esultato il suo allenatore, il francese Laurent Landi. «Le persone, spero, si rendono conto che questa potrebbe essere l’unica volta nella loro vita in cui hanno visto un salto come questo eseguito da una ginnasta donna» ha aggiunto.