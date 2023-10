Il Team Europa ha vinto la Ryder Cup. Molinari: "E' la prima volta che piango su un campo da golf"

Il Team Europa ha vinto la Ryder Cup. In un Marco Simone golf e country club gremito all’inverosimile e carico d’entusiasmo, a dare il mezzo punto decisivo per battere gli Stati Uniti (portando lo score sul 14.5-10.5 per il Vecchio Continente) è stato l’inglese Tommy Fleetwood che ha conquistato matematicamente il mezzo punto contro l’americano Fowler. «Sono emozionato. È stato un lungo percorso, un viaggio fantastico». Il capitano del team Europe, Luke Donald, salta di gioia e ringrazia la sua squadra per la conquista della Ryder Cup.

«È stato stressante vedere gli Usa lottare fino alla fine oggi, tanto di cappello a loro. Ma sono così orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo formato un legame fin dal primo giorno e mi hanno dato tutto. Si sono fidati di me e hanno fatto tutto per me». «Abbiamo iniziato alla grande, poi abbiamo perso alcuni match. Guardavamo il tabellone pensando "dove troveremo 14 punti e mezzo? Poi i ragazzi ci hanno fatto impazzire di gioia".

«E' la prima volta che piango su un campo da golf, in tutta la mia vita, non riesco a dire tre parole senza mettermi a piangere». Lo dice a Sky Sport un commosso Francesco Molinari, dopo la vittoria del Team Europe nella Ryder Cup, conclusasi oggi al Marco Simone. Per l'italiano, vicecapitano non giocatore, è il secondo successo, dopo quello da giocatore nel 2018. «Era dura, ma con una squadra eccezionale formata da ragazzi eccezionali siamo riusciti a portarla a casa. E’ una storia incredibile quella che abbiamo con la Ryder Cup».