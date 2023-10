MotoGp: vince Martin "Gran feeling", Bagnaia secondo "Rischioso, va bene così"

Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio del Giappone di MotoGp a Motegi. In seconda posizione il campione del mondo Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale. Terzo Marc Marquez con la Honda. La gara è stata fermata al 13mo giro sui 24 previsti a causa della forte pioggia che impediva ai piloti di avere una buona visione in pista. In base al regolamento sono stati assegnati tutti i punti previsti normalmente previsti in quanto i piloti hanno completato più della metà della gara. In classifica piloti Bagnaia è primo con 3 punti di vantaggio su Martin.

«Ero convinto di poter fare ancora bene. Quando ha iniziato a piovere ho cercato di vedere anche le mosse degli altri e ho deciso di fermarmi per cambiare gomme. Dopo il pit-stop c'è stata un pò di confusione, non sapevo bene in che posizioni fossi, ma sentivo di avere un gran feeling con la moto e sono tornato davanti. Sono felice di quest’altra vittoria». Queste le parole di Jorge Martin dopo il successo nel Gran Premio del Giappone, che lo proietta a soli 3 punti di distanza in classifica dal leader Francesco Bagnaia, arrivato secondo con la Ducati: «E' il primo podio per me sotto la pioggia, sono molto contento. La situazione era molto rischiosa, magari avrei potuto anche vincere ma va bene così. Jorge ha guadagnato altri punti ma sono comunque felice», ha detto l’azzurro a fine gara. Terzo posto per Marc Marquez su Honda: «Mi sono divertito, quando ha iniziato a piovere con più intensità ho attaccato di più e aumentato il passo. Poi però alla fine c'era troppa acqua in pista per continuare a correre», ha dichiarato lo spagnolo.