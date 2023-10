Atp 500, a Pechino Sinner vola in semifinale e trova Alcaraz

E’ servito il terzo set a Jannik Sinner per avere la meglio sul bulgaro Gregor Dimitrov e qualificarsi per la semifinale del torneo Atp 500 di Pechino. Il tennista altoatesino si è imposto col punteggio di 6-4/3-6/6-2 nell’ultimo quarto di finale in programma. Una battaglia giocata per lo più da fondo campo, con il bulgaro capace di 'contro-brekkarè l’italiano a metà secondo set, mostrando uno stato di forma eccezionale. Sinner nel terzo ha tolto il servizio all’avversario nel secondo game ed è stato bravo a tenere l’avversario a distanza. Domani, in semifinale, lo aspetta Carlos Alcaraz, attuale numero due del mondo (Sinner è 6).