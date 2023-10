F1, Perez fuori nella sprint in Qatar: Verstappen campione del mondo per la terza volta consecutiva

Max Verstappen (Red Bull) si è laureato campione del mondo di F1 per la terza volta consecutiva in Qatar grazie all’uscita di pista del compagno di squadra Sergio Perez, secondo nella classifica del Mondiale, nella gara sprint.

L'olandese secondo nella Sprint

Oscar Piastri (McLaren) ha vinto la gara sprint del GP del Qatar di Formula 1, davanti a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull si è così laureato campione del mondo per la terza volta di fila quando mancano sei gare alla fine della stagione. Sul podio anche la seconda McLaren con Lando Norris. Sesto e settimo posto per le Ferrari di Sainz e Leclerc.

"Sensazione incredibile dopo una stagione fantastica"

«E' una sensazione fantastica, abbiamo fatto una stagione incredibile. Sono fiero di fare parte di questo team. Cercheremo di fare il meglio che possiamo anche in futuro». Queste le prima parole di Max Verstappen dopo la gara sprint in Qatar che lo ha laureato campione del mondo per la terza volta consecutiva. «La gara di oggi è stata divertente anche con le tante safety car, sono molto contento - ha proseguito - Piastri ha fatto una grande gara, specie perchè aveva le gomme medie. Pensavo di andarlo a prendere ma non ci sono riuscito»