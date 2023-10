Le azzurrine al “Marulla” di Cosenza sfidano la Francia campione in carica

«Un grande lavoro di squadra per fare affermare ancora di più il calcio femminile nel nostro Paese. Quarantamila tesserate (+10mila in un solo anno: ndr). L’Italia non è al pari della Spagna (80mila) e della Francia (oltre 200mila) o di altre Nazioni che hanno numeri ancora più interessanti. Ma siamo sulla buona strada. L’attenzione verso questo settore è enorme, lo notiamo dalle piazze dove andiamo, e tra queste c’è sicuramente Cosenza che ci ha accolto con grande entusiasmo. Ma le Società professionistiche tutte devono darci una grossa mano». Questo in sintesi il pensiero di Enrico Sbardella, coordinatore della Nazionali giovanili femminili, dall’Under 19 all’Under 16, presente ieri mattina presso la sede del comitato bruzio della Figc alla conferenza stampa organizzata per fare il punto del Round 1 dell’Europeo Under 17 in corso a Cosenza e che oggi pomeriggio (ore 17, diretta Rai Sport) metterà di fronte allo stadio “Marulla” le azzurrine e le campionesse in carica della Francia. Entrambe hanno vinto la gara d’esordio, lunedì scorso: l’Italia ha battuto 4 a 0 la Slovenia mentre le transalpine si sono sbarazzate per 3 a 0 della Scozia. All’incontro erano presenti anche il ct Jacopo Leandri, il capitano dell’Under 17, Arianna Pieri, il presidente del comitato Calabria della Figc-Lnd e vicepresidente Lnd, Saverio Mirarchi (ha rimarcato l’impegno per il calcio femminile), l’assessore ai Lavori pubblici Damiano Covelli (ha parlato degli imminenti lavori allo Stadio), il consigliere federale Maria Rita Acciardi e il prof. Antonello Cosentino, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale. In tutti gli interventi è stata sottolineata l’importanza dell’evento che ha abbracciato il capoluogo bruzio per una settimana e che si concluderà domenica con le ultime partite (l’Italia sempre al “Marulla” alle 11 affronterà la Scozia). Un evento a cui ha lavorato molto Francesca Stancati, responsabile tecnico del Centro federale territoriale di Cosenza e delegato del Coni Point, che insieme ai vertici della Figc-Lnd ora sta lavorando ad un altro importante obiettivo: la Nazionale femminile maggiore da poco affidata alle cure di Andrea Soncin. Il ct dell’Under 17, Leandri, nel presentare la sfida odierna, ha ribadito l’importanza dell’approccio con il torneo. «Affrontiamo le campionesse in carica», ha detto, «ci conosciamo bene, mi confronto spesso con la collega Locatelli. La mia squadra ha voglia di fare e caratteristiche con cui sopperisce a piccole sbavature. Dal punto di vista tattico ci siamo preparati bene».