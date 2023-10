Scommesse in serie A, la bomba di Corona: “Non solo Fagioli, anche Zaniolo e Tonali scommettono”. Poi si reca in Questura...

Non ci sarebbe solo l0 juventino Nicolò Fagioli invischiato nel calcioscommesse in serie A. Parole e musica del re degli scoop Fabrizio Corona che ha dichiarato: “Alle 16 altri due nomi di giocatori che sono in Nazionale”. All'orario prestabilito, lo stesso Corona pubblica una storia in cui dichiara che si sta recando in Questura per dichiarazioni spontanee, dopo aver postato una grafica con i volti di Zaniolo e Tonali (a differenza di Fagioli, al momento c'è solo la dichiarazione del re degli scoop).

“Sto andando in Questura volontariamente a essere sentito come persona informata sui fatti. Ascoltate l'audio sulle mie pagine e i nomi dei due calciatori, anche se ce lo impediranno. Li faremo lo stesso ma posticipiamo alle 18”. Una dichiarazione suffragata, poco dopo, dalla grafica che confermata la scelta di andare in Questura di Corona per parlare del caso Fagioli.

La notizia fornita da Corona è presto rimbalzata sui vari siti sportivi e generalisti ed è stata ripresa anche dall'Ansa