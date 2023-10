Davide Mazzanti lascia l'Italvolley femminile: l'addio è ufficiale

Ora è ufficiale: Davide Mazzanti non è più il ct della nazionale femminile di pallavolo. Lo ha annunciato la stessa federazione, spiegando che «la Fipav e il tecnico marchigiano hanno stabilito che non ci fossero più i presupposti per proseguire il loro cammino insieme». Sotto la guida di Mazzanti, in carica dal 2017, le azzurre hanno conquistato l’oro ai Campionati Europei 2021, l’oro alla Nations League 2022, l’argento ai mondiali 2018, l’argento al World Grand Prix 2017, il bronzo ai mondiali e un bronzo agli europei 2019.