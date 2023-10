Italia under 17, assalto alla Scozia a Cosenza. Cherubini capitano: "Vogliamo chiudere alla grande"

Ancora un ultimo sforzo. Ancora 90 minuti in cui il pubblico di Cosenza potrà sostenere la Nazionale Under 17 Femminile. Domenica, con calcio d'inizio alle 11 e diretta su figc.it, l'Italia affronta la Scozia allo stadio 'San Vito-Gigi Marulla' per garantirsi il miglior posizionamento possibile nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. La prima fase, per il momento, ha regalato alla squadra di Jacopo Leandri una vittoria (4-0 alla Slovenia) e una sconfitta (4-3 contro la Francia), ma soprattutto tante emozioni, in campo e fuori. Resta l'ostacolo scozzese, in una domenica che vedrà le campionesse d'Europa della Francia sfidare la Slovenia (sempre alle 11) al 'Real Cosenza'.

L'Italia, contro la Scozia, dovrà fare a meno del suo capitano Arianna Pieri che, dopo l'espulsione di giovedì scorso contro le Bleus, sarà squalificata. La fascia di capitano sarà quindi sul braccio di Maya Cherubini, che ha già avuto l'onore di indossarla in Under 16. "Un bel ritorno e un grande onore - ammette Cherubini -. Il clima è buono, siamo soddisfatte e contente della prestazione contro la Francia e fiduciose di poter offrire un'altra grande prova.

C'è un misto di orgoglio per aver giocato alla pari contro le campionesse d'Europa e rammarico per non aver portato a casa il risultato, ma il calcio è anche questo". Il calcio è anche entusiasmo, quello che Cosenza ha regalato alla squadra e allo staff: "Stiamo vivendo una settimana magica, spettacolare. Il pubblico ci ha accolto benissimo e questo ci dà una forza in più in campo. Se c'è una cosa che mi porterò dietro è il boato dello stadio dopo i gol contro la Francia: straordinario".

Maya, centrocampista che dice di avere come idoli Xavi e Modric e di ispirarsi a Kobe Bryant e LeBron James per la loro determinazione, ha un "modello" anche nella prima squadra della Roma: "Manuela Giugliano, è fortissima. Vedendola, o allenandomi con lei nelle volte in cui è capitato, cerco di imparare". Cherubini, nella Capitale, frequenta il Liceo Scientifico Sportivo e gioca da quando è bambina: "La passione è nata da mio padre, mi ha sempre messo il pallone in mezzo ai piedi". E con il pallone, Maya ci sa fare. BIGLIETTERIA L'ingresso al 'San Vito-Marulla' per Scozia-Italia è gratuito, dietro presentazione di un titolo di ingresso scaricabile al seguente link di Vivaticket.