L'Ucraina fa sul serio: battuta 2-0 la Macedonia del Nord e vola al secondo posto. L'Italia è avvertita

L’Ucraina ha battuto 2-0 la Macedonia del Nord a Praga in una partita del gruppo C, quello dell’Italia, delle qualificazioni agli Europei del 2024. Grazie alle reti di Sudakov al 30' del primo tempo e di Karavaev al 51', la nazionale guidata da Sergiy Rebrov si è portata al secondo posto nella classifica, con 10 punti dopo sei partite.

L'Inghilterra è in testa con 13 punti (5 partite), mentre l'Italia che gioca questa sera con Malta al momento è a quota sette dopo quattro gare disputate. La Macedonia dopo la sconfitta odierna resta a sette dopo sei partite mentre Malta ha perso tutte le cinque disputa.