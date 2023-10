MotoGp: Bagnaia vince in Indonesia e torna leader del mondiale. Martin out

Francesco Bagnaia su Ducati vince il Gran Premio d’Indonesia classe MotoGp e torna in testa alla classifica del Mondiale, scavalcando lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), caduto al 13/o giro quando era in testa alla corsa. Sul podio insieme al campione del mondo in carica salgono Maverick Vinales con Aprilia e Fabio Quartararo con la Yamaha.

La gara

Con una reattività straordinaria in partenza Martin, che scattava dalla sesta casella, si prende la leadership della corsa già dalla prima curva provando subito ad allungare sui rivali. Buono anche l’inizio di Bagnaia, che in un paio di giri guadagna dieci posizioni salendo addirittura fino al terzo posto, mettendosi a caccia di Vinales e proprio di Martin, con l’obiettivo di non perdere altri punti in ottica Mondiale.

Il vero colpo di scena arriva esattamente a metà gara, quando lo spagnolo della Ducati Pramac, apparentemente in totale controllo e con circa tre secondi di vantaggio sull'Aprilia del connazionale, perde l’anteriore e va a terra gettando un altro capolavoro alle ortiche. Così il primo posto scivola momentaneamente nelle mani di Vinales, ma dietro di lui c'è un Bagnaia che, sentendo profumo di una ghiotta opportunità, si mette a caccia recuperando oltre un secondo.

Il sorpasso decisivo arriva a sette tornate dalla bandiera a scacchi, con l’azzurro che svernicia il rivale e allunga prepotentemente in testa. Nel finale però Vinales, seguito da uno scatenato Quartararo, prova a riavvicinarsi ma non riesce a centrare il successo.