Calcio e scommesse, ufficializzata la squalifica a Fagioli. S'indaga sulle minacce ricevute dallo juventino

La Procura di Torino ha intenzione di approfondire la vicenda sulle presunte minacce che Nicolò Fagioli ha denunciato di aver subito, in relazione alle scommesse illegali di cui è accusato. Il centrocampista della Juventus aveva affermato - davanti alla Procura federale - di avere ricevuto «pesanti minacce» ("Ti spezziamo le gambe") dai suoi creditori, se non avesse saldato i debiti di gioco. La Procura del capoluogo piemontese è già in possesso degli atti dell’interrogatorio reso alla Figc che, nel frattempo ha ufficializzato la squalifica di sette mesi.

La Juve appoggia sul suo giocatore

«La Società prende atto del comunicato ufficiale della FIGC n 177/AA e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell’affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e, come espressamente previsto nell’accordo, collaborando con la Federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti». Lo si legge in una nota della Juventus.

"Siamo fermamente convinti che Nicolò, con l’appoggio della Società, dei compagni di squadra, dei familiari e dei professionisti che lo assistono - conclude il comunicato - affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità».