Basket in carrozzina, le Volpi Rosse Menarini pronte al debutto: gioventù e tanto entusiasmo

Le Volpi Rosse Menarini tornano a puntare al canestro. La squadra di basket in carrozzina si affaccia ancora una volta all’inizio del Campionato Nazionale Serie A FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina). E lo fa scendendo sul parquet di gioco con una nuova formazione e un allenatore d’eccezione.

Nata nel 2005, primo team di basket in carrozzina in Toscana, la Wheelchair Sport Firenze è quel tipo di realtà in cui l’integrazione delle persone diversamente abili passa dal fare insieme e dall’esempio di passione, talento e determinazione che i suoi atleti dimostrano in ogni partita che affrontano. Con l’atterraggio in massima divisione, nel 2021, la voglia di divertirsi e di vincere non si è affatto spenta. Menarini, come title sponsor, è a fianco di questa associazione dal 2011.

Una storia che oggi hanno ripercorso l’assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e Ivano Nuti, presidente della società, in occasione della conferenza stampa di presentazione del team Volpi Rosse Menarini al Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio. Un momento di incontro ambientato nella “Casa dei fiorentini” per sottolineare quanto il legame con la città sia un aspetto centrale nell’identità della squadra.

“Siamo sempre felici quando partecipiamo alle presentazioni delle squadre sportive della nostra città, oggi in maniera particolare per Volpi Rosse Menarini – ha dichiarato l'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione – Siamo accanto a loro, per sostenerli ed invitare la città a seguire questa squadra che porterà il nome di Firenze non solo in Serie A ma in giro per l’Europa, nell'Eurocup 3. Anche oggi lanciamo un messaggio che vuole dire che nulla è impossibile. E lo sport, in questi casi, è tra i migliori esempi di come con coraggio ed ostinazione, con fermezza e convinzione, si possono superare molti ostacoli. Ringrazio Menarini che da anni ha sposato questo progetto e sostiene questa realtà. Dico alla squadra, allo staff, a chi collabora e sostiene: siete l'orgoglio di Firenze”.

La formazione più giovane del campionato: una definizione che trova conferma nell’età della maggior parte della rosa di giocatori che saranno guidati dal coach Fabio Castellucci, già CT dell’Under 22 e aiuto allenatore della prima squadra della Nazionale italiana.

“Abbiamo voluto creare una base giovanissima di atleti che devono ancora ‘esplodere’ come top player ma hanno grandissime potenzialità – ha spiegato Ivano Nuti, presidente delle Volpi Rosse Menarini – I giocatori di cui disponiamo quest’anno sono stati i più forti nell’intero percorso giovanile a livello nazionale. La presenza del nuovo allenatore, inoltre, sarà un valore aggiunto per la squadra, visto che quasi tutti hanno già lavorato con lui proprio in maglia azzurra. Il nostro più caloroso benvenuto a lui e ai nuovi arrivati nella famiglia Volpi Rosse Menarini”.

Un test durissimo attende fra pochi giorni le Volpi Rosse Menarini, con l’esordio in trasferta in provincia di Teramo, contro i campioni d’Italia della Amicacci Giulianova. L’appuntamento è al Palacastrum di Giulianova per sabato 21 ottobre, ore 16.

E in Europa? Dopo il traguardo delle qualificazioni, ottenuto a Chalon-Sur-Saône (Francia) la scorsa primavera, le partite eliminatorie di Eurocup 3 impegneranno le Volpi Rosse Menarini i prossimi 6 e 7 marzo. A loro il compito di rappresentare Firenze e la Toscana.

“Da oltre dieci anni con questo bellissimo progetto di sport, inclusione e autonomia portiamo avanti i valori fondamentali che animano Menarini – hanno commentato Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini – Forza Volpi Rosse!”.

Ecco il roster completo delle Volpi Rosse Menarini: Jitske Visser, Riccardo Innocenti, Samuele Cini, Niccolò Bartoloni, Mehran Hosseini, Lorenzo Pellegrini, Kevin Giustino, Cosimo Caiazzo, Lorenzo Bassoli, Miguel Pinto Reis, Salim Chakir, Bilal Oujedid, Mattia Scandolaro, Giacomo Garavello, Francesco Marotta, Camilo Van Trijp.