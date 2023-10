F1, Leclerc è tornata: prova di forza e pole position nel Gp americano

È tornato Charles Leclerc. È della Ferrari il miglior tempo che nella qualifica di Austin regala al monegasco la pole position nella gara di domenica sul circuito delle Americhe, terminando un’assenza dalla prima casella che durava dal weekend del Belgio - con il miglior tempo allora conquistato a causa della penalità a Verstappen -. Una prova di forza quella del numero 16, che conferma quanto di buono percepito durante l’unica sessione di prove libere e porta a casa un risultato significativo, a fronte anche del tempo cancellato a Max Verstappen che, sull'ultimo tentativo, aveva strappato la pole al ferrarista per soli cinque millesimi, finendo però poi in sesta posizione per la decisione degli steward. Giornata nel complesso positiva anche per Carlos Sainz, che chiude con il quarto miglior tempo della sessione ma con un vantaggio legato alla partenza sul lato pulito della pista, potenziale punto di forza nell’affrontare la prima curva.

"Un’ottima posizione in vista della gara - ha esordito -. Sono molto contento per Leclerc e per il suo ritorno in pole position. I punti si fanno la domenica e certamente non sarà facile mantenere la prima posizione, ma dobbiamo avere fiducia di poter fare una bella prestazione". Predica comunque calma il numero uno del box di Maranello, anche se "la buona posizione sulla griglia di Sainz e i buoni risultati visti durante le prove libere ci consentiranno di preparare nel giusto modo la gara", non dimenticando però che "non è stato possibile fare una simulazione di long run, quindi sarà molto difficile avere un quadro chiaro prima della gara, ma sarà lo stesso per tutti", ha chiosato.

Davanti a lui la Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris, con quest’ultimo che proprio in partenza potrebbe dare non poco fastidio a Leclerc viste le stesse condizioni favorevoli del compagno di squadra del monegasco. "Sono in pole per la gara di domenica e il risultato mi rende felice - ha commentato Leclerc -. Partire davanti non sarà però certamente facile, ma anche se non sarò dal lato pulito della pista è sempre ottimo essere davanti a tutti. Abbiamo fatto delle buone prove libere - ha proseguito il poleman -. Nel corso delle qualifiche ho commesso qualche errore, però penso sia stata una sessione dura per tutti in un tracciato che adoro e dove l’atmosfera che si respira è davvero speciale". Così Leclerc, che non conquistava la pole in pista addirittura dalla gara in Azerbaijan, concretizzando un ritorno del quale si è detto molto felice anche il team principal della Rossa, Frederic Vasseur.