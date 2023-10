Gp Usa, Hamilton e Leclerc squalificati. Cambia l'ordine d'arrivo: Sainz sul podio

I piloti della Mercedes Lewis Hamilton e della Ferrari Charles Leclerc sono stati squalificati al termine del GP degli Stati Uniti, dopo che le loro vetture non hanno superato le ispezioni post-gara, ha detto la Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA). L'ex campione del mondo Hamilton era arrivato secondo dietro a Max Verstappen (Red Bull) ad Austin, mentre Leclerc era giunto sesto. Entrambi i piloti hanno visto il loro piazzamento cancellato dopo che un team tecnico ha riscontrato un'eccessiva usura sul fondo delle loro vetture. In un comunicato, la FIA ha affermato che entrambe le squadre hanno riconosciuto i risultati del rapporto di ispezione sulle irregolarità riscontrate, secondo i team probabilmente attribuibili alla pista accidentata e al lasso di tempo ristretto tra le gare di sabato e domenica. E' "responsabilità dei concorrenti garantire che la vettura rispetti le regole durante tutta la competizione", ha ricordato la FIA. In seguito alla squalifica, Lando Norris (McLaren) sale al secondo posto del Gran Premio di Austin, con Carlos Sainz (Ferrari) che raggiunge il podio. Sergio Perez (Red Bull) sale al quarto posto aumentando così il vantaggio su Hamilton al secondo posto nella classifica piloti. Logan Sargeant (Williams) conquista il decimo posto e si porta a casa, sul circuito di casa, il suo primo punto in Formula 1.

Questo il nuovo ordine d’arrivo della gara del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1, dopo le squalifiche di Hamilton e Leclerc:

1. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1h35'21"362

alla velocità media di 194,054 Km/h

2. Lando Norris (Gbr) McLaren a 10"730

3. Carlos Sainz (Esp) Ferrari a 15"134

4. Sergio Perez (Mex) Red Bull a 18"460

5. George Russell (Gbr) Mercedes a 24"999

6. Pierre Gasly (Fra) Alpine a 47"996

7. Lance Stroll (Can) Aston Martin a 48"696

8. Yuki Tsunoda (Jpn) Alphatauri a 1'14"385

9. Alexander Albon (Tha) Williams a 1'26"714

10. Logan Sargeant (Usa) Williams a 1'27"998

11. Nico Hulkenberg (Ger) Haas a 1'29"904

12. Valtteri Bottas (Fin) Alfa Romeo a 1'38"601

13. Zhou Guanyu (Chn) Alfa Romeo a 1 giro

14. Kevin Magnussen (Den) Haas a 1 giro

15. Daniel Ricciardo (Aus) Alphatauri a 1 giro

Giro più veloce: 56^ Y.Tsunoda (Jpn) su Alphatauri in 1'38"139, alla media di 202,231 km/h Squalificati Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes Charles Leclerc (Mon) Ferrari Non arrivati Esteban Ocon (Fra) Alpine Oscar Piastri (Aus) McLaren Fernando Alonso (Esp) Aston Martin.