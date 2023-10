Federica Brignone apre la stagione di Coppa del mondo con un eccellente secondo posto nello slalom gigante di Soelden. Sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, l’azzurra è giunta a soli due centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami al 38esimo successo in Coppa. Per Brignone, al comando dopo la prima manche, quello odierno è il podio numero 57 in carriera. Terza la slovacca Petra Vlhova a 14 centesimi. Quinta Marta Bassino a 1"19.